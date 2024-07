LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 22 auf 27 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. "Ist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23 auf Basis der Schätzungen für 2025 günstig?" - um diese Frage drehten sich aktuell die Diskussionen, schrieb Analystin Sarah Roberts am Montag in ihrem Kommentar. Die Antwort hänge letztlich davon ab, wie viel Gewinnwachstum man dem Onlinemodehändler mittelfristig zutraue. Sie geht davon aus, dass Zalando am unteren Ende der Mittelfristziele landet, und hält dies für größtenteils eingepreist./ag/gl



