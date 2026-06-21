Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|
21.06.2026 11:05:00
1 Big Catalyst for Costco Stock Right Now
Costco Wholesale (NASDAQ: COST) lost market confidence last year as investors fretted about the impact of prolonged inflation. But the retail giant has demonstrated why it's never a good idea to bet against it, and the stock is soaring again as sales growth accelerates. Even better, inflation has been working in its favor.Here's why it's an important growth catalyst right now.High inflation has been a problem for far too long, and the war with Iran has only made it worse. Inflation reached 4.2% in May, the highest rate in three years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Costco Wholesale Corp.
|
15.06.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Costco Wholesale von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
10.06.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
08.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Costco Wholesale-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.06.26
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.06.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
01.06.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Costco Wholesale-Aktie: So viel Verlust hätte ein Costco Wholesale-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
29.05.26