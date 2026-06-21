Costco Wholesale Aktie

Costco Wholesale für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.06.2026 11:05:00

1 Big Catalyst for Costco Stock Right Now

Costco Wholesale (NASDAQ: COST) lost market confidence last year as investors fretted about the impact of prolonged inflation. But the retail giant has demonstrated why it's never a good idea to bet against it, and the stock is soaring again as sales growth accelerates. Even better, inflation has been working in its favor.Here's why it's an important growth catalyst right now.High inflation has been a problem for far too long, and the war with Iran has only made it worse. Inflation reached 4.2% in May, the highest rate in three years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Costco Wholesale Corp.

mehr Nachrichten