WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

26.11.2025 14:15:00

1 Reason I'm Never Selling Costco Stock

I've been a fan of Costco Wholesale (NASDAQ: COST) for decades. I didn't become a shareholder of the warehouse club operator until a little more than five years ago. I initiated my position in the springtime of the pandemic. I have lightened my position over the past year, but it's still one of my larger stock positions.There's a lot to like about Costco stock. Despite selling some of my shares earlier this year, I expect the niche leader to always be a part of my portfolio. I want to go over a few of the reasons why I find Costco appealing, ultimately leading up to the top reason why I am a shareholder in the retail icon.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
