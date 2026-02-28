AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
28.02.2026 15:12:00
1 Reason to Buy Advanced Micro Devices Stock
Shares of Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) pulled back to start 2026 and were recently down about 8% year to date, although the stock has recovered. Investors are weighing the stock's high price-to-earnings multiple against risks in the AI chip market, where it is a distant second to Nvidia's leadership.However, investors might be overlooking AMD's surging free cash flow and what this says about the real strength of the company's business.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
