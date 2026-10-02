Monster Beverage Aktie

Monster Beverage für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14U5Z / ISIN: US61174X1090

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02.10.2026 17:07:00

1 Stat That Makes Monster Beverage Hard to Ignore Right Now

Ask most beverage giants how much they owe, and the answer arrives with a lot of zeros attached. Ask Monster Beverage (NASDAQ: MNST), and the answer is just a single zero. That's right: Monster holds no long-term debt at all.

Coca-Cola (NYSE: KO) carries $43.5 billion in long-term debt as of Oct. 2, 2026. PepsiCo (NASDAQ: PEP) has $42.6 billion. Keurig Dr. Pepper (NASDAQ: KDP) owes $31.2 billion. Even Celsius Holdings (NASDAQ: CELH), the young upstart, has $2.4 billion of debt.

Scaled to market cap, Keurig Dr. Pepper's long-term debt equals 74.2% of its value, Celsius 34.6%, PepsiCo 24.8%, and Coca-Cola 11.7%.

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