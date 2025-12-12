Pershing Square Holdings Aktie
WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46
|
12.12.2025 09:51:00
2 Artificial Intelligence (AI) Stocks Billionaire Bill Ackman of Pershing Square Absolutely Wants to Own in 2026
Data is the fuel that keeps Wall Street humming along. Unfortunately for investors, the amount of data they have to digest from earnings reports, economic data releases, and Federal Reserve commentary can sometimes be overwhelming. Occasionally, something important can fall through the cracks.For example, Nov. 14 marked the deadline for institutional investors with at least $100 million in assets under management to file Form 13F with the Securities and Exchange Commission. A 13F provides a concise quarterly snapshot that allows investors to track the stocks, exchange-traded funds (ETFs), and select options that Wall Street's savviest fund managers have been buying and selling.Although Berkshire Hathaway's soon-to-be-retiring billionaire CEO, Warren Buffett, is the most-followed money manager, he's far from the only billionaire with a penchant for generating outsize returns on Wall Street. Pershing Square Capital Management's billionaire boss Bill Ackman is another fund manager with a knack for spotting a good deal hiding in plain sight.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
