Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
|
07.12.2025 12:06:00
3 Reasons Why Rocket Lab Stock Is A Millionaire-Maker
Has the Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) rally already begun?Two weeks ago, I made the bold prediction that, after Rocket Lab stock lost 38% of its value in just 30 trading days, much of the risk had been squeezed out of the stock -- and it might finally be safe to buy into this rocket stock.Two weeks later, the stock is already up 16% off its lows, including a surprisingly strong 10% rally that happened Thursday. (This rally may have been prompted by reports that OpenAI is looking to buy a Rocket Lab rival by the name of Stoke Space, aiming to put artificial intelligence data centers in orbit.) Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rocket Lab Corporation Registered Shsmehr Nachrichten
|
06.08.25
|Ausblick: Rocket Lab stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Rocket Lab Corporation Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rocket Lab Corporation Registered Shs
|42,40
|0,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.