3M Aktie

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WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010

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20.10.2026 21:49:26

3M: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 20, 2026, 3M (NYSE:MMM) reported expanding profit margins and raised its full-year earnings guidance amid accelerating order growth. Long-term investors care because management's focus on supply chain productivity and high-growth technology markets is beginning to rebuild steady organic growth. Three things management said stand out.

3M issued warrants to Amazon (NASDAQ:AMZN) tied to $6 billion in potential sales of optical connectors over seven years, validating its data center technology. The partnership gives 3M a major growth driver in artificial intelligence infrastructure.

Management expanded its new product launches to rebuild organic growth across industrial and safety markets. Higher introduction rates are converting research investments into fast-growing sales streams.

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3M Co. 152,40 0,00% 3M Co.

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