Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
15.12.2025 15:05:00
523 Billion Reasons to Buy Oracle Stock in December
Oracle (NYSE: ORCL) stock is trading down about 42% from where it was before it announced its fiscal 2026 first-quarter results on Sept. 9, which included news of a blockbuster $300 billion deal with OpenAI. Following the release of Oracle's latest quarterly results on Dec. 10, which showcased all-time high results and an upbeat forecast, the stock sold off about 15%. Despite two strong earnings reports, investors are wary.Let's look at what's dragging down Oracle stock, and see if investors should be concerned about the growth stock in December and in 2026.A data center under construction. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
