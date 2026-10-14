eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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14.10.2026 09:00:00
8 surprising things we learned from eBay’s 2026 Recommerce Report
From Gen Z’s weekly secondhand habit to the inventory hiding in sellers’ closets, the numbers reveal just how deeply recommerce has taken hold.Weiter zum vollständigen Artikel bei eBay Inc.
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Nachrichten zu eBay Inc.
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12.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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12.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
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12.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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12.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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12.10.26
|Börsianer warten auf Impulse: S&P 500 zum Start des Montagshandels kaum bewegt (finanzen.at)
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09.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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08.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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02.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in eBay von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
Analysen zu eBay Inc.
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Der heimische Aktienmarkt zeigt sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex ebenfalls aufwärts tendiert. Der Dow legt im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.