A.O. Smith Aktie
WKN: 868323 / ISIN: US8318652091
|
29.01.2026 13:02:44
A.O. Smith Corp Profit Climbs In Q4
(RTTNews) - A.O. Smith Corp (AOS) revealed earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $125.4 million, or $0.90 per share. This compares with $109.7 million, or $0.75 per share, last year.
Excluding items, A.O. Smith Corp reported adjusted earnings of $125.4 million or $0.90 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 0.0% to $912.5 million from $912.4 million last year.
A.O. Smith Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $125.4 Mln. vs. $109.7 Mln. last year. -EPS: $0.90 vs. $0.75 last year. -Revenue: $912.5 Mln vs. $912.4 Mln last year.
