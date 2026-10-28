A.O. Smith Aktie
WKN: 868323 / ISIN: US8318652091
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: AO Smith präsentiert Quartalsergebnisse
AO Smith wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,895 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,940 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll AO Smith nach den Prognosen von 12 Analysten 960,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 942,5 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,71 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,85 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,88 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,83 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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