A.O. Smith Aktie
WKN: 868323 / ISIN: US8318652091
|
30.07.2026 13:20:38
A.O. Smith Corp Profit Drops In Q2
(RTTNews) - A.O. Smith Corp (AOS) revealed earnings for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $124.9 million, or $0.91 per share. This compares with $152.2 million, or $1.07 per share, last year.
Excluding items, A.O. Smith Corp reported adjusted earnings of $142.0 million or $1.03 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 0.7% to $1.004 billion from $1.011 billion last year.
A.O. Smith Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $124.9 Mln. vs. $152.2 Mln. last year. -EPS: $0.91 vs. $1.07 last year. -Revenue: $1.004 Bln vs. $1.011 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.70 To $ 3.85 Full year revenue guidance: $ 3.900 B To $ 3.950 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu A.O. Smith Corp.
|
29.07.26
|S&P 500-Wert AO Smith-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AO Smith von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
29.07.26
|Ausblick: AO Smith gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.07.26
|S&P 500-Papier AO Smith-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AO Smith-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.07.26
|S&P 500-Wert AO Smith-Aktie: So viel Verlust hätte ein AO Smith-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: AO Smith zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.07.26
|S&P 500-Wert AO Smith-Aktie: So viel Verlust hätte eine AO Smith-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.07.26
|S&P 500-Papier AO Smith-Aktie: So viel hätte eine Investition in AO Smith von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
24.06.26