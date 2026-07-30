A.O. Smith Corp Profit Drops In Q2

(RTTNews) - A.O. Smith Corp (AOS) revealed earnings for second quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line totaled $124.9 million, or $0.91 per share. This compares with $152.2 million, or $1.07 per share, last year.

Excluding items, A.O. Smith Corp reported adjusted earnings of $142.0 million or $1.03 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 0.7% to $1.004 billion from $1.011 billion last year.

A.O. Smith Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $124.9 Mln. vs. $152.2 Mln. last year. -EPS: $0.91 vs. $1.07 last year. -Revenue: $1.004 Bln vs. $1.011 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.70 To $ 3.85 Full year revenue guidance: $ 3.900 B To $ 3.950 B