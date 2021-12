Ab 2023 keine Erste-Geldautomaten mehr an OMV-Tankstellen - Aktien ungleich

Ab Anfang 2023 wird die Erste Bank ihre Geldautomaten an den OMV-Tankstellen abbauen, man wird dann keine Ein- und Auszahlungen mehr machen können, berichtet der "Standard" am Donnerstag.

Die beiden Unternehmen hätten ihren diesbezüglichen Kooperationsvertrag nicht verlängert. Erste Bank und Sparkassen würden dadurch 192 Bankstellen verlieren, sie haben dann noch 845 Filialen.

Genützt wurde das Angebot vor allem von Gewerbetreibenden aus der Region, um an den Tankstellen mit Automaten ihre Tageserlöse einzuzahlen - zuletzt aber immer seltener. Die OMV will dem Bericht zufolge ihren Kunden die Erledigung von Bankgeschäften an ihren Tankstellen auch künftig ermöglichen - mit welcher Bank sie dabei zusammenarbeiten will, ist noch nicht bekannt.

Die OMV-Aktie zeigt sich in Wien stabil bei 50,30 Euro. Das Papier der Erste Bank Group gewinnt derweil 0,17 Prozent auf 41,29 Euro.

ivn/kan

APA