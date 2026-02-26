Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|
26.02.2026 10:39:00
Adobe Firefly: KI-Werkzeug schneidet Videos
Das Schnellschnittwerkzeug erstellt in Adobe Firefly, gesteuert per Texteingabe, Rohschnitte von Videos. Kreative sollen so Zeit für den Feinschliff gewinnen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Adobe Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Adobe Inc.
|216,65
|-1,23%
|Firefly AB
|17,88
|-1,43%