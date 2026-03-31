Adval Tech Management AG / Key word(s): Annual Results

Adval Tech – Forward strategy shows initial progress in 2025



31-March-2026 / 06:40 CET/CEST

Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR

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Media release (PDF) Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR Dear Madam, Dear Sir



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