Aflac Aktie
WKN: 853081 / ISIN: US0010551028
|
29.04.2026 22:27:16
AFLAC Inc Q1 Income Climbs
(RTTNews) - AFLAC Inc (AFL) released a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $1.01 billion, or $1.98 per share. This compares with $29 million, or $0.05 per share, last year.
Excluding items, AFLAC Inc reported adjusted earnings of $901 million or $1.75 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 28.0% to $4.34 billion from $3.39 billion last year.
AFLAC Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.01 Bln. vs. $29 Mln. last year. -EPS: $1.98 vs. $0.05 last year. -Revenue: $4.34 Bln vs. $3.39 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aflac Inc
Analysen zu Aflac Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Aflac Inc
|96,70
|-2,74%