Agilysys Inc Q2 Income Rises

(RTTNews) - Agilysys Inc (AGYS) released a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $13.177 million, or $0.46 per share. This compares with $11.710 million, or $0.41 per share, last year.

Excluding items, Agilysys Inc reported adjusted earnings of $19.111 million or $0.67 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 17.7% to $93.360 million from $79.299 million last year.

Agilysys Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $13.177 Mln. vs. $11.710 Mln. last year. -EPS: $0.46 vs. $0.41 last year. -Revenue: $93.360 Mln vs. $79.299 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 374 M To $ 378 M