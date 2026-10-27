NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite mittags stärker

Der NASDAQ Composite befindet sich am zweiten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Am Dienstag notiert der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 1,17 Prozent stärker bei 26 476,71 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,447 Prozent stärker bei 26 286,31 Punkten, nach 26 169,38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 528,94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 26 219,31 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, einen Stand von 27 068,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 24 932,08 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23 637,46 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 13,95 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Punkte.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit JetBlue Airways (+ 20,46 Prozent auf 2,86 USD), Methode Electronics (+ 9,58 Prozent auf 13,50 USD), Ballard Power (+ 8,39 Prozent auf 1,55 USD), Lincoln Electric (+ 8,14 Prozent auf 279,70 USD) und TransAct Technologies (+ 7,88 Prozent auf 5,75 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Innodata (-26,85 Prozent auf 43,83 USD), Euronet Worldwide (-7,93 Prozent auf 58,88 USD), Cintas (-5,28 Prozent auf 214,00 USD), Nortech Systems (-4,86 Prozent auf 10,37 USD) und Agilysys (-4,41 Prozent auf 118,00 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 10 960 499 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,664 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Americas Car-Mart-Aktie präsentiert mit 0,98 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at