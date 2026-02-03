Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|
03.02.2026 08:32:44
Air India grounds Boeing jet after pilot flags possible fuel control switch defect
The grounding comes amid an investigation into a crash last year involving an aircraft of the same model.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Boeing Co.
|
16:02
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
29.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse New York: Dow Jones liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verliert am Mittag (finanzen.at)
|
28.01.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones steigt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
28.01.26
|Börse New York: Dow Jones beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
27.01.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
Analysen zu PILOT CORP
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|196,36
|-0,85%
|PILOT CORP
|4 901,00
|0,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich im Plus -- DAX schließt wenig verändert -- Wall Street deutlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Markt präsentierte sich mit Zuschlägen. Der deutsche Leitindex fiel knapp ins Minus zurück. Die US-Börsen zeigen sich mit roten Vorzeichen. Am Dienstag schlossen die Börsen in Fernost mit Gewinnen.