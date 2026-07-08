Airbnb Aktie

Airbnb für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.07.2026 07:03:28

Airbnb data identifies illegal social home sublets

Nearly 6,000 social homes are thought to be illegally listed on short-term rental platforms.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Airbnb

mehr Nachrichten