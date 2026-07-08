Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
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08.07.2026 07:03:28
Airbnb data identifies illegal social home sublets
Nearly 6,000 social homes are thought to be illegally listed on short-term rental platforms.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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