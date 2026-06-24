Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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24.06.2026 10:17:28
Airbus A380 aircraft require checks for possible wing cracks
A total of 16 aircraft require additional checksWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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