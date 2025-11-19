Nokia Aktie

Nokia

WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
19.11.2025 14:53:38

AKTIE IM FOKUS 2: Nokia schwächelt weiter - 'Vorsichtige' mittelfristige Ziele

(neu: Kurs und mehr Details)

HELSINKI (dpa-AFX Broker) - Neue mittelfristige Ziele von Nokia haben die Aktien des Netzwerkausrüsters am Mittwoch deutlich unter Druck gesetzt. Nach anfänglichen Kursgewinnen sackten sie am Nachmittag um bis zu 6,3 Prozent auf 5,28 Euro ab. Der zwischenzeitliche Kurssprung Ende Oktober nach dem Einstieg von KI-Chipriese NVIDIA ist damit wieder dahin.

Vom damals erreichten Neun-Jahres-Hoch bei 6,65 Euro sind die Papiere mittlerweile um rund ein Fünftel zurückgefallen. Außerdem rutschten die Nokia-Aktien wieder deutlicher unter die 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt. Seit Jahresbeginn stehen aber immer noch Kursgewinne von etwa einem Viertel zu Buche.

Nokia habe zu Beginn seines Kapitalmarkttags vorsichtige, aber vernünftige mittelfristige Ziele ausgegeben, schrieb JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande in einer ersten Reaktion. Das Management strebe zwar Wachstum an, lege den Fokus aber auf die Erreichbarkeit der Ziele. Der Mittelpunkt der für 2028 genannten Zielspanne für den operativen Gewinn liege knapp über der Konsensschätzung. Nach der jüngsten Kursstärke könne die Reaktion der Aktie volatil ausfallen. Mittelfristig sollten die Ziele den Aktienkurs aber stützen, so Deshpande.

Der Netzwerkausrüster will sein Geschäft straffen und sich neben Mobilfunknetzen vor allem auf Netzwerkinfrastruktur für Rechenzentren rund um Künstliche Intelligenz fokussieren. Dies soll in den kommenden Jahren zu einem prozentual zweistelligen Wachstum des operativen Gewinns führen, wie es auf dem Kapitalmarkttag hieß. 2028 soll der vergleichbare operative Jahresgewinn zwischen 2,7 und 3,2 Milliarden Euro liegen.

Dabei möchte Nokia auch auf die Technik von Nvidia setzen. Der US-Konzern hatte sich Ende Oktober mit einer Milliardeninvestition einen Anteil von knapp drei Prozent am Netzwerkausrüster gesichert. Schon damals kündigte Nokia an, mit dem Erlös unter anderem die Entwicklung von Netzwerktechnik für KI beschleunigen zu wollen./niw/bek/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

19.11.25 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Nokia Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.25 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 5,31

