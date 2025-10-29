Nokia Aktie
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
|
29.10.2025 07:34:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,10 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,10 Euro auf "Overweight" belassen. In der Telefonkonferenz nach dem Nvidia-Deal sei es vor allem um die Chancen im Bereich Mobilfunknetze gegangen, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstagabend. Die Finnen gingen davon aus, dass das starke KI-Wachstum die Netzwerkarchitektur im Mobilfunkbereich verändere. Bei diesem Wandel wolle man eine Führungsrolle einnehmen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 22:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)mehr Nachrichten
|
07:34
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,10 Euro (dpa-AFX)
|
28.10.25
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Nokia haussieren nach Nvidia-Einstieg (Dow Jones)
|
28.10.25
|Nvidia und Nokia arbeiten gemeinsam an neuen KI-Telekommunikationsnetzen (Dow Jones)
|
28.10.25
|Nvidia steigt mit einer Milliarde Dollar bei Nokia ein (dpa-AFX)
|
28.10.25
|AKTIE IM FOKUS: Nokia springen auf Neun-Jahres-Hoch - Nvidia steigt ein (dpa-AFX)
|
28.10.25
|Nvidia to invest $1bn in Nokia as chip giant extends deal spree (Financial Times)
|
28.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Nokia auf 'Buy' - Ziel hoch auf 6,60 Euro (dpa-AFX)
|
24.10.25
|Nokia überzeugt mit starkem Quartal - JPMorgan wird optimistischer - Aktie höher (dpa-AFX)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)mehr Analysen
|28.10.25
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Nokia Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Nokia Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|25.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|03.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|24.04.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Nokia Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|Nokia Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|6,90
|0,15%