Nokia Aktie
|6,81EUR
|-0,08EUR
|-1,19%
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
Nokia Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,10 Euro auf "Overweight" belassen. In der Telefonkonferenz nach dem Nvidia-Deal sei es vor allem um die Chancen im Bereich Mobilfunknetze gegangen, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstagabend. Die Finnen gingen davon aus, dass das starke KI-Wachstum die Netzwerkarchitektur im Mobilfunkbereich verändere. Bei diesem Wandel wolle man eine Führungsrolle einnehmen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 22:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / BST
