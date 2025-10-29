Nokia Aktie

6,81EUR -0,08EUR -1,19%
Nokia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681

29.10.2025 06:24:18

Nokia Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,10 Euro auf "Overweight" belassen. In der Telefonkonferenz nach dem Nvidia-Deal sei es vor allem um die Chancen im Bereich Mobilfunknetze gegangen, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstagabend. Die Finnen gingen davon aus, dass das starke KI-Wachstum die Netzwerkarchitektur im Mobilfunkbereich verändere. Bei diesem Wandel wolle man eine Führungsrolle einnehmen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 22:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Overweight
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
6,10 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
6,80 € 		Abst. Kursziel*:
-10,32%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
6,81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,40%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

