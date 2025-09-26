Nokia Aktie
|3,99EUR
|0,00EUR
|-0,05%
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
26.09.2025 12:02:30
Nokia Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia von 3 auf 2,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Alexander Duval passte seine Schätzungen für die Finnen am Donnerstagabend an die aktuelle Marktsituation an./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 20:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Sell
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
2,90 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
3,94 €
|
Abst. Kursziel*:
-26,40%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
3,99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-27,25%
|
Analyst Name::
Alexander Duval
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse