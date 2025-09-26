NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia von 3 auf 2,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Alexander Duval passte seine Schätzungen für die Finnen am Donnerstagabend an die aktuelle Marktsituation an./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 20:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



