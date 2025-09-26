Nokia Aktie

3,99EUR 0,00EUR -0,05%
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681

26.09.2025 12:02:30

Nokia Sell

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia von 3 auf 2,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Alexander Duval passte seine Schätzungen für die Finnen am Donnerstagabend an die aktuelle Marktsituation an./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 20:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Sell
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
2,90 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
3,94 € 		Abst. Kursziel*:
-26,40%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
3,99 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-27,25%
Analyst Name::
Alexander Duval 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

