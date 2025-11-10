Nokia Aktie

5,95EUR 0,05EUR 0,85%
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681

10.11.2025 11:05:59

Nokia Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nokia von 4,75 auf 6,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Milliarden-Investition des KI-Chipherstellers Nvidia habe die Aktie des Netzwerkausrüsters zu Recht steigen lassen und Befürchtungen über ein Ende des Funknetzkomponenten-Geschäfts (RAN) mindestens bis zur Einführung des nächsten Mobilfunkstandards 6G ab 2030 eine Absage erteilt, schrieb Robert Sanders am Montag. Die Mobilfunknetz-Sparte könnte an Wert gewinnen und einige verlorene Marktanteile in den USA zurückgewinnen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Buy
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
6,75 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5,85 € 		Abst. Kursziel*:
15,35%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
5,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,52%
Analyst Name::
Robert Sanders 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:05 Nokia Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.25 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.25 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
