Nokia Aktie

5,11EUR 0,31EUR 6,51%
Nokia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681

23.10.2025 11:51:07

Nokia Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nokia auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,10 Euro belassen. Francois-Xavier Bouvignies nannte in einer Einschätzung am Donnerstag die Zahlen des Netzwerkausrüsters für das dritte Quartal solide, auch ohne die Einmaleffekte./rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Neutral
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
4,10 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
5,13 € 		Abst. Kursziel*:
-20,05%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
5,11 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-19,73%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

