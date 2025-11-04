Nokia Aktie
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
Nokia Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nokia von 6,60 auf 7,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Entwicklung im Bereich KI in Netzwerken (AI-RAN) könne zu einer Neubewertung der Finnen führen, schrieb Janardan Menon am Montagabend. Er ging damit auf den jüngsten Milliarden-Einsteg von Nvidia bei Nokia ein./rob/ag/zb
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Buy
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
7,20 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
6,10 €
Abst. Kursziel*:
18,03%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
6,05 €
Abst. Kursziel aktuell:
18,97%
Analyst Name::
Janardan Menon
KGV*:
-
