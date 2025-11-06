Nokia Aktie
|5,97EUR
|-0,01EUR
|-0,13%
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
Nokia Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,10 Euro auf "Overweight" belassen. Der Kapitalmarkttag könnte für die Aktien wegweisend werden angesichts des KI-Potenzials der Finnen, schrieb Sandeep Deshpande in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Das Management dürfte sowohl die Chancen als auch die Produkte und Kunden näher beleuchten. Im Festnetzbereich gehe es um die Frage der Nachhaltigkeit des zuletzt gesehenen Wachstums./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 23:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 00:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Overweight
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
6,10 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5,95 €
|
Abst. Kursziel*:
2,49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
5,97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,14%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
|
29.10.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,10 Euro (dpa-AFX)
|
28.10.25
|NVIDIA-Aktie höher: Milliardeninvestition treibt an - Nokia zieht zweistellig an (Dow Jones)
|
28.10.25
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Nokia haussieren nach Nvidia-Einstieg (Dow Jones)
|
28.10.25
|Nvidia und Nokia arbeiten gemeinsam an neuen KI-Telekommunikationsnetzen (Dow Jones)
|
28.10.25
|Nvidia steigt mit einer Milliarde Dollar bei Nokia ein (dpa-AFX)
|
28.10.25
|AKTIE IM FOKUS: Nokia springen auf Neun-Jahres-Hoch - Nvidia steigt ein (dpa-AFX)
|
28.10.25
|Nvidia to invest $1bn in Nokia as chip giant extends deal spree (Financial Times)
|
28.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Nokia auf 'Buy' - Ziel hoch auf 6,60 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|06:41
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
