Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|
25.09.2025 15:19:39
AKTIE IM FOKUS: Merck dämmen Kursverluste ein - Chefwechsel kommt gut an
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bestellung des neuen Konzernchefs Kai Beckmannhat bei Merck KGaA (Merck) am Donnerstag zumindest für etwas Erleichterung gesorgt. Die deutlich unter Druck stehende Aktie raffte sich nach den Nachrichten wieder etwas auf. Zuletzt notierte das Papier am Nachmittag mit knapp 1,6 Prozent im Minus, nachdem der Kurs zuvor im Tagesverlauf um bis zu 2,7 Prozent abgesackt war.
Beckmann, aktuell Leiter der Elektroniksparte, folgt auf die amtierende Merck-Chefin Belen Garijo, deren Vertrag Ende April 2026 ausläuft. Nach Einschätzung von Richard Vosser von der US-Bank JPMorgan dürfte der Markt die Personalie weitestgehend erwartet haben. Entsprechende Spekulationen hatte es bereits seit längerem gegeben, aber auch Finanzchefin Helene von Roeder waren Chancen auf den Chefposten nachgesagt worden. Laut Vosser stehen Beckmann seine langjährige Erfahrung in der Geschäftsleitung als neuer Konzernlenker gut zu Gesicht, aber auch seine Erfolge bei der Neuausrichtung der Elektroniksparte auf das Halbleitergeschäft./tav/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Merck KGaAmehr Nachrichten
|
15:19
|AKTIE IM FOKUS: Merck dämmen Kursverluste ein - Chefwechsel kommt gut an (dpa-AFX)
|
13:55
|Chefwechsel bei Merck: Beckmann folgt auf Garijo (dpa-AFX)
|
12:27
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
24.09.25
|Optimismus in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
24.09.25
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
24.09.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
24.09.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Merck KGaAmehr Analysen
|12.09.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.25
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.25
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|Merck Buy
|UBS AG
|12.09.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.25
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.25
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|Merck Buy
|UBS AG
|11.08.25
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|Merck Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|12.09.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.25
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|01.08.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|106,15
|-1,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAnleger vorsichtig vor US-Inflationsdaten: ATX leichter -- DAX rutscht weiter ab -- US-Börsen schwächer erwartet -- Asiatische Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Donnerstagshandel etwas tiefer, während der deutsche Leitindex deutlicher abrutscht. An der Wall Street wird ein negativer Handelsstart prognostiziert. Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien zeigten sich am Donnerstag uneins.