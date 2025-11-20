RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|
20.11.2025 09:55:38
AKTIE IM FOKUS: Renk auf Tief sei Mai - Ergebnisziele reichen Anlegern nicht
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von RENK sind am Donnerstag während des Kapitalmarkttags auf das tiefste Niveau seit Mitte Mai abgesackt. Dabei rutschten die Papiere des Panzergetriebe-Herstellers zeitweise mehr als 8 Prozent ab. Bereits tags zuvor hatten sie nach Medienberichten über neue US-Friedenspläne für die Ukraine deutlich unter Druck gestanden, sich dann aber am Donnerstagmorgen zunächst etwas zu erholen versucht.
Die Stabilisierung des Aktienkurses wurde von den neuen Mittelfristzielen von Renk ausgebremst. Der Umsatzausblick bis 2030 sei solide, die leichte Prognoseerhöhung für 2027 beim operativen Ergebnis falle aber eher mau aus, kommentierte Analystin Chloe Lemarie von der Investmentbank Jefferies. Man habe hier und auch 2028 nur ein wenig "hochfrisiert", was ein etwas enttäuschen dürfte. Der Konsens für 2027 habe zuvor immerhin bereits 20 Prozent über dem bisherigen Ziel für den operativen Gewinn (Ebit) gelegen./ag/mis
Analysen zu RENKmehr Analysen
|11:06
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:24
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
