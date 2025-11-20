RENK Aktie

55,55EUR -2,95EUR -5,04%
RENK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

<
20.11.2025 09:24:47

RENK Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatzausblick bis 2030 sei solide, die leichte Prognoseerhöhung für 2027 beim operativen Ergebnis falle aber eher mau aus, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstagmorgen anlässlich des Kapitalmarkttages des Panzergetriebe-Herstellers./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 03:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Buy
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
55,94 € 		Abst. Kursziel*:
43,01%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
55,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44,01%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

