WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

20.11.2025 12:19:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Renk auf 'Overweight' - Ziel 90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RENK mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Der Panzergetriebe-Hersteller habe mit seinen Zielen für 2030 die Erwartungen erfüllt, schrieb David Perry am Donnerstagmorgen am Kapitalmarkttag. Der Konsens für den Zeitraum 2025 bis 2027 dürfte allerdings sinken. Auch für 2028 und 2029 könnte dies der Fall sein./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 09:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 09:50 / GMT

