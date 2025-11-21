Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart

Der MDAX gibt heute nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1,01 Prozent tiefer bei 28 154,95 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 335,049 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,662 Prozent auf 28 255,27 Punkte an der Kurstafel, nach 28 443,45 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 28 104,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 28 258,74 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der MDAX bereits um 4,34 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 21.10.2025, den Stand von 30 140,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 677,61 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, betrug der MDAX-Kurs 25 868,27 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 9,47 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell CTS Eventim (+ 5,41 Prozent auf 79,85 EUR), PUMA SE (+ 1,19 Prozent auf 15,80 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 0,23 Prozent auf 21,45 EUR), freenet (+ 0,15 Prozent auf 27,06 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,11 Prozent auf 89,10 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen RENK (-7,91 Prozent auf 51,11 EUR), HENSOLDT (-5,22 Prozent auf 73,55 EUR), AIXTRON SE (-3,25 Prozent auf 16,84 EUR), Bilfinger SE (-3,19 Prozent auf 92,55 EUR) und Nordex (-2,89 Prozent auf 26,24 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 210 534 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 37,998 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 14,95 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at