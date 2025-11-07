Rightmove Aktie
WKN DE: A2NB0W / ISIN: GB00BGDT3G23
|
07.11.2025 11:01:38
AKTIE IM FOKUS: Scout24 unter Druck - Kurseinbruch bei Rightmove nach Zahlen
FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX Broker) - Der Abwärtstrend der Aktien von Scout24 hat sich am Freitagvormittag beschleunigt. Die Papiere des Immobilienportals sackten um mehr als 7 Prozent ab und näherten sich wieder ihrem Zwischentief vom April. Sie gerieten damit ins schwere Fahrwasser des britischen Branchenkonkurrenten Rightmove, deren Aktien nach Quartalszahlen zeitweise mehr als ein Viertel an Wert verloren.
Scout24 hatte bereits Ende Oktober über das dritte Quartal berichtet. Die nach oben präzisierten Jahresziele verhalfen aber nicht zu einer Stabilisierung. Das Jahresplus beträgt nur noch rund 9 Prozent nach 44 Prozent am Rekord im Juli./ag/jha/
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rightmove PLC Registered Shsmehr Nachrichten
|
07.11.25
|Verluste in London: FTSE 100 fällt letztendlich (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse London in Rot: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
07.11.25
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 notiert am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
07.11.25
|Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
05.11.25
|FTSE 100-Titel Rightmove-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rightmove von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.10.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.10.25
|FTSE 100-Wert Rightmove-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rightmove von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
22.10.25
|FTSE 100-Titel Rightmove-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rightmove-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Rightmove PLC Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rightmove PLC Registered Shs
|6,35
|-14,19%
|Scout24
|93,25
|-4,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.