WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997

23.12.2025 12:27:19

Dienstagshandel in London: So entwickelt sich der FTSE 100 am Dienstagmittag

Wenig Veränderung ist am Mittag in London zu beobachten.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,03 Prozent schwächer bei 9 862,93 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,857 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,000 Prozent auf 9 865,94 Punkte an der Kurstafel, nach 9 865,97 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 846,76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 9 883,98 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 539,71 Punkte taxiert. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 23.09.2025, einen Stand von 9 223,32 Punkten auf. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 23.12.2024, einen Stand von 8 102,72 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 19,40 Prozent zu Buche. Bei 9 930,09 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell B&M European Value Retail SA Reg (+ 2,65 Prozent auf 1,65 GBP), Metlen Energy Metals (+ 1,49 Prozent auf 42,36 EUR), JD Sports Fashion (+ 1,08 Prozent auf 0,84 GBP), Ocado Group (+ 0,94 Prozent auf 2,47 GBP) und BT Group (+ 0,80 Prozent auf 1,84 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil DCC (-1,95 Prozent auf 46,16 GBP), Rightmove (-0,96 Prozent auf 5,15 GBP), Diageo (-0,96 Prozent auf 16,02 GBP), Ashtead (-0,96 Prozent auf 52,20 GBP) und Halma (-0,89 Prozent auf 35,70 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 612 604 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 242,845 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,95 zu Buche schlagen. Mit 8,51 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Legal General-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

3i plc 36,20 -1,09% 3i plc
Ashtead plc 60,00 0,84% Ashtead plc
AstraZeneca PLC 157,30 1,39% AstraZeneca PLC
B&M European Value Retail SA. Reg. shs 1,75 0,00% B&M European Value Retail SA. Reg. shs
BT Group plc 2,06 -1,90% BT Group plc
DCC plc 53,00 0,00% DCC plc
Diageo plc 18,40 -1,08% Diageo plc
Diploma PLC 60,50 0,83% Diploma PLC
Halma PLC 41,20 0,73% Halma PLC
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 0,96 1,06% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Legal & General plc 3,00 1,01% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,13 0,90% Lloyds Banking Group
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs 40,90 -0,39% Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
Ocado Group PLC 2,69 -1,32% Ocado Group PLC
Rightmove PLC Registered Shs 5,90 0,85% Rightmove PLC Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 9 874,02 0,08%

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: Dow stabil -- ATX schwächelt -- DAX fester -- Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag geht es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen Aktienmarkt eher ruhig zu, während der deutsche leitindex zulegt. Der Dow bewegt sich am Dienstag wenig. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.