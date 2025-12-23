Dienstagshandel in London: So entwickelt sich der FTSE 100 am Dienstagmittag

Wenig Veränderung ist am Mittag in London zu beobachten.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,03 Prozent schwächer bei 9 862,93 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,857 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,000 Prozent auf 9 865,94 Punkte an der Kurstafel, nach 9 865,97 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 846,76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 9 883,98 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 539,71 Punkte taxiert. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 23.09.2025, einen Stand von 9 223,32 Punkten auf. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 23.12.2024, einen Stand von 8 102,72 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 19,40 Prozent zu Buche. Bei 9 930,09 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell B&M European Value Retail SA Reg (+ 2,65 Prozent auf 1,65 GBP), Metlen Energy Metals (+ 1,49 Prozent auf 42,36 EUR), JD Sports Fashion (+ 1,08 Prozent auf 0,84 GBP), Ocado Group (+ 0,94 Prozent auf 2,47 GBP) und BT Group (+ 0,80 Prozent auf 1,84 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil DCC (-1,95 Prozent auf 46,16 GBP), Rightmove (-0,96 Prozent auf 5,15 GBP), Diageo (-0,96 Prozent auf 16,02 GBP), Ashtead (-0,96 Prozent auf 52,20 GBP) und Halma (-0,89 Prozent auf 35,70 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 612 604 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 242,845 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,95 zu Buche schlagen. Mit 8,51 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Legal General-Aktie zu erwarten.

