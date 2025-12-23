Frasers Group Aktie

WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22

Index im Fokus 23.12.2025 09:29:01

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Start mit Gewinnen

Der FTSE 100 bleibt auch am zweiten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Der FTSE 100 gewinnt im LSE-Handel um 09:12 Uhr 0,10 Prozent auf 9 875,89 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,857 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent leichter bei 9 865,94 Punkten, nach 9 865,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 875,89 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 846,76 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 9 539,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.09.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 223,32 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 23.12.2024, wies der FTSE 100 8 102,72 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 19,56 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 544,83 Punkten.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Ocado Group (+ 0,85 Prozent auf 2,46 GBP), 3i (+ 0,80 Prozent auf 32,66 GBP), Frasers Group (+ 0,59 Prozent auf 6,78 GBP), Pershing Square (+ 0,58 Prozent auf 48,28 GBP) und Admiral Group (+ 0,56 Prozent auf 32,08 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil DCC (-1,78 Prozent auf 46,24 GBP), Burberry (-1,02 Prozent auf 12,65 GBP), Diageo (-0,83 Prozent auf 16,04 GBP), Halma (-0,75 Prozent auf 35,75 GBP) und Rightmove (-0,62 Prozent auf 5,17 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 970 808 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 242,845 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,95 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,51 Prozent bei der Legal General-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

