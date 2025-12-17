Rightmove Aktie
WKN DE: A2NB0W / ISIN: GB00BGDT3G23
|Rightmove-Anlage
|
17.12.2025 10:03:57
FTSE 100-Papier Rightmove-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rightmove von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Rightmove-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Rightmove-Aktie bei 4,03 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Rightmove-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 248,139 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 16.12.2025 1 293,80 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5,21 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,38 Prozent gesteigert.
Alle Rightmove-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,02 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rightmove PLC Registered Shsmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Papier Rightmove-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rightmove von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.12.25
|Börse London in Rot: FTSE 100 fällt (finanzen.at)
|
15.12.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|FTSE 100-Titel Rightmove-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rightmove von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freitagshandel in London: FTSE 100 sackt zum Ende des Freitagshandels ab (finanzen.at)
|
05.12.25