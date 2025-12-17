Rightmove Aktie

Rightmove-Anlage 17.12.2025 10:03:57

FTSE 100-Papier Rightmove-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rightmove von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Rightmove-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Rightmove-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Rightmove-Aktie bei 4,03 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Rightmove-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 248,139 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 16.12.2025 1 293,80 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5,21 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,38 Prozent gesteigert.

Alle Rightmove-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,02 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

