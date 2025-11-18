Verve Group Aktie

WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068

18.11.2025 09:31:38

AKTIE IM FOKUS: Verve brechen um ein Fünftel ein nach schwachen Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Verve (Verve Group) haben am Dienstag nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen auf Xetra ein Fünftel an Wert verloren. Vorbörslich hatte sich in den Papieren des schwedischen Spezialisten für digitale Werbung und Spieleentwicklung noch eine leichte Erholung abgezeichnet. Nun landeten sie stattdessen auf dem tiefsten Niveau seit Sommer 2024.

Das vierte Quartal habe zwar offenbar recht gut angefangen, sagte ein Börsianer. Dies könne allerdings nicht über die schwachen Ergebnisse des dritten und den geringen operativen Barmittelzufluss hinwegtäuschen.

Verve gehören seit Sommer dieses Jahres zum SDAX, werden aber nur von wenigen Analysten gecovert./ag/mis

