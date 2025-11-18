Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,50 Prozent schwächer bei 15 828,49 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 80,548 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 15 834,01 Zählern und damit 1,46 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (16 069,28 Punkte).

Der SDAX verzeichnete bei 15 898,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 15 773,11 Einheiten.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 16 719,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, wies der SDAX einen Wert von 17 031,47 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 408,79 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 13,98 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 183,63 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Nagarro SE (+ 1,74 Prozent auf 64,15 EUR), adesso SE (+ 1,42 Prozent auf 93,00 EUR), PVA TePla (+ 1,28 Prozent auf 20,60 EUR), Dermapharm (+ 0,72 Prozent auf 35,00 EUR) und Medios (+ 0,56 Prozent auf 14,38 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Verve Group (-16,41 Prozent auf 1,66 EUR), SFC Energy (-9,90 Prozent auf 12,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,81 Prozent auf 34,86 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-4,15 Prozent auf 1,89 EUR) und grenke (-4,10 Prozent auf 13,56 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Verve Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 318 992 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie hat im SDAX mit 6,250 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,68 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at