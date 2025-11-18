Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer

Derzeit ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Dienstag verbucht der SDAX um 12:11 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 1,13 Prozent auf 15 887,41 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 80,548 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,46 Prozent auf 15 834,01 Punkte an der Kurstafel, nach 16 069,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 15 773,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 15 898,69 Punkten.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 719,64 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 17 031,47 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 18.11.2024, den Stand von 13 408,79 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 14,40 Prozent zu. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18 206,72 Punkte. Bei 13 183,63 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell PVA TePla (+ 2,36 Prozent auf 20,82 EUR), Nagarro SE (+ 1,03 Prozent auf 63,70 EUR), adesso SE (+ 0,76 Prozent auf 92,40 EUR), Dermapharm (+ 0,72 Prozent auf 35,00 EUR) und Deutsche Beteiligungs (+ 0,43 Prozent auf 23,40 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Verve Group (-12,43 Prozent auf 1,74 EUR), SFC Energy (-7,53 Prozent auf 12,52 EUR), Formycon (-4,52 Prozent auf 22,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,04 Prozent auf 35,14 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-3,54 Prozent auf 1,91 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Verve Group-Aktie. 1 212 167 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie hat im SDAX mit 6,250 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 3,78 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at