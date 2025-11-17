Verve Group Aktie

WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068

XETRA-Handel im Fokus 17.11.2025 09:29:01

Börse Frankfurt: SDAX beginnt Montagshandel mit Gewinnen

Börse Frankfurt: SDAX beginnt Montagshandel mit Gewinnen

Am Montagmorgen geht es für den SDAX erneut nach oben.

Am Montag tendiert der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,60 Prozent fester bei 16 246,38 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 80,602 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,024 Prozent tiefer bei 16 144,94 Punkten in den Montagshandel, nach 16 148,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 142,85 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 249,98 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der SDAX stand vor einem Monat, am 17.10.2025, bei 16 719,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wies der SDAX einen Stand von 17 022,94 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, einen Stand von 13 405,80 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 16,99 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 183,63 Zählern.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Nagarro SE (+ 14,57 Prozent auf 66,85 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 11,78 Prozent auf 37,78 EUR), Formycon (+ 7,71 Prozent auf 22,35 EUR), SMA Solar (+ 4,69 Prozent auf 32,56 EUR) und Deutsche Beteiligungs (+ 2,11 Prozent auf 24,25 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Medios (-2,21 Prozent auf 14,16 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1,30 Prozent auf 1,97 EUR), CANCOM SE (-1,15 Prozent auf 25,80 EUR), Verve Group (-0,98 Prozent auf 2,03 EUR) und EVOTEC SE (-0,95 Prozent auf 5,24 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 144 491 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 6,250 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,02 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,05 Prozent bei der Mutares-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu EVOTEC SE

Analysen zu EVOTEC SE

12.11.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
06.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
09.10.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

BVB (Borussia Dortmund) 3,29 0,77% BVB (Borussia Dortmund)
CANCOM SE 25,80 0,39% CANCOM SE
Deutsche Beteiligungs AG 24,05 1,91% Deutsche Beteiligungs AG
EVOTEC SE 5,29 0,49% EVOTEC SE
Formycon AG 22,35 8,76% Formycon AG
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,99 0,50% Heidelberger Druckmaschinen AG
Medios AG 14,12 -3,42% Medios AG
Mutares 27,80 1,65% Mutares
Nagarro SE 63,60 9,94% Nagarro SE
Schaeffler AG 6,67 1,68% Schaeffler AG
SMA Solar AG 32,04 5,67% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 38,00 13,50% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
Verve Group 2,02 -0,79% Verve Group

Indizes in diesem Artikel

SDAX 16 255,45 0,66%

ATX und DAX wenig verändert -- Asiens Börsen im Minus
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt kann man am Montag einen ruhigen Handel beobachten. An den Börsen in Asien geht es zum Wochenstart abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

