Index-Performance im Blick 18.11.2025 09:29:38

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zum Handelsstart schwächer

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zum Handelsstart schwächer

Das macht der SDAX.

Um 09:11 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 1,58 Prozent schwächer bei 15 814,88 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 80,548 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 15 834,01 Zählern und damit 1,46 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (16 069,28 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 15 814,88 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 848,22 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der SDAX mit 16 719,64 Punkten berechnet. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 18.08.2025, den Stand von 17 031,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2024, wies der SDAX einen Wert von 13 408,79 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 13,88 Prozent zu. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Deutsche Euroshop (+ 1,41 Prozent auf 18,76 EUR), PNE (+ 1,14 Prozent auf 10,64 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 0,43 Prozent auf 23,40 EUR), Alzchem Group (+ 0,00 Prozent auf 135,00 EUR) und INDUS (-0,19 Prozent auf 25,70 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Verve Group (-18,67 Prozent auf 1,62 EUR), SFC Energy (-10,34 Prozent auf 12,14 EUR), grenke (-5,23 Prozent auf 13,40 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-4,05 Prozent auf 1,90 EUR) und Formycon (-3,87 Prozent auf 22,35 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die DEUTZ-Aktie. 260 936 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Schaeffler mit 6,250 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Im SDAX hat die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10,68 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

17.11.25 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
17.11.25 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Deutsche Euroshop Add Baader Bank
19.08.25 Deutsche Euroshop Add Baader Bank
18.08.25 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

