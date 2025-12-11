DAX 40

24 294,61
164,47
0,68 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
11.12.2025 09:12:38

AKTIEN IM FOKUS: Oracle brechen ein - KI-Bedenken zurück - SAP schwach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Durchwachsene Quartalszahlen von Oracle und damit neu aufkeimende Sorgen rund um das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) haben am Donnerstag die Aktie des US-Cloud-Unternehmens auf Tradegate schwer belastet. Das Papier brach auf der deutschen Handelsplattform an diesem Morgen um knapp 12 Prozent auf 168,85 Euro ein, in etwa 197,5 Dollar entspricht. Hierzulande wurde Unternehmen mit KI-Bezug davon ebenfalls belastet und in den USA kündigt sich ein schwacher Start der technologielastigen Nasdaq-Börse an diesem Nachmittag an.

Am Markt wurde vor allem auf die hinter den Erwartungen zurückgebliebenen KI-Quartalserlöse von Oracle verwiesen, die die Anleger vergrätzten, sowie auf die Anhebung der Investitionspläne des hochverschuldeten Konzerns.

Das verstärke die Sorge, dass die Nachfrage von Unternehmen nach den KI-Cloud-Diensten von Oracle nachlasse, erklärte ein Händler. Analyst Brent Thill von Jefferies schrieb, dass "der KI-Motor zwar brummt, die Treibstoffkosten aber im Auge behalten werden sollten". Angesichts des sich abzeichnenden Kurseinbruchs sieht er für die Aktie allerdings mehr Chancen als Risiken.

Im Sommer und Herbst hatte Oracle am Finanzmarkt stark vom KI-Boom profitiert. Im September war der Kurs nach der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres bis auf fast 350 Dollar geklettert, dann aber zurückgefallen. Erst im November gelang nach Rutsch bis auf knapp 186 Dollar die Wende.

Die Aktie des Walldorfer Softwareherstellers SAP (SAP SE) gab kurz nach dem Handelsstart um fast drei Prozent auf 205,00 Euro nach, was den letzten Platz im Dax bedeutete. Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners verwies mit Blick auf erwartet schwache Aktien mit KI Bezug auf die allgemein hohen Investitionen in diesem Bereich, die nach den Oracle-Zahlen erneut beunruhigten./ck/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 294,61 0,68%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:59 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen