MÄRKTE USA/Positive Stimmung hält - Oracle mit TikTok-Deal fest

DOW JONES--Nach den teils kräftigen Vortagesaufschlägen hält sich die positive Stimmung an der Wall Street am Freitag. Jüngster Stimmungsaufheller ist die wieder etwas entfachte Zinssenkungsspekulation, nachdem US-Preisdaten zuletzt etwas Entspannung auf der Inflationsseite gezeigt haben. Für die US-Notenbanksitzung im April wird am Zinsterminmarkt bereits wieder mit knapp 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit auf eine Zinssenkung gesetzt. Im frühen Handel steigt der Dow-Jones-Index um 0,5 Prozent auf 48.209 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite legen um 0,5 bzw. 0,7 Prozent zu.

"Ich bin seit Mai ein Aktienbulle und bleibe es auch jetzt noch. Das grundlegende Argument für weiteres Aufwärtspotenzial ist nach wie vor solide, mit robustem Gewinnwachstum, einer widerstandsfähigen Wirtschaft, einem zunehmend lockeren monetären Umfeld und einem weiterhin ruhigeren Ton an der Handelsfront", begründet Marktstratege Michael Brown von Pepperstone seinen Optimismus. Der wird im frühen Handel auf die Probe gestellt, wenn der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan - allerdings bereits in zweiter Lesung - veröffentlicht wird.

Am Anleihemarkt geht es mit den Renditen dessen ungeachtet wieder nach oben, nachdem sie zuletzt in Reaktion auf die günstig ausgefallenen Preisdaten gesunken waren. Die Zehnjahresrendite steigt um 3 Basispunkte auf 4,15 Prozent. Am Markt wird vereinzelt auf die Zinserhöhung der japanischen Zentralbank verwiesen. Die Analysten von BNP Paribas glauben aber "weiterhin an eine Zinssenkung auf der März-Sitzung" in den USA. Der Dollar legt mit anziehenden Marktzinsen leicht zu, der Dollar-Index steigt um 0,1 Prozent. Der Greenback dürfte mittelfristig zum Euro abwerten, da die Fed die Zinsen senke und die Europäische Zentralbank stillhalte, erläutert Analyst Mohamad Al-Saraf von Danske Bank.

Bei Gold tut sich wenig, die Erdölpreise ziehen leicht an (+0,5%). Der Markt wägt dabei das Angebotsrisiko aus Venezuela gegen die Aussichten auf ein Ende des russischen Angriffskrieges ab. Ritterbusch glaubt aber, dass der Ukraine-Krieg sich bis weit ins Jahr 2026 hinziehen werde. Daher rechnen Marktteilnehmer nicht mit zusätzlichen Angebot aus Russland.

Unternehmensseitig stehen FedEx und Nike mit neuen Geschäftszahlen im Blickpunkt sowie Oracle. Die Oracle-Aktie zieht um 5,2 Prozent an, nachdem die TikTok-Mutter Bytedance Berichten zufolge Vereinbarungen zur Gründung eines neuen US-Gemeinschaftsunternehmen formalisiert hat. Dadurch könnten die Chinesen das US-Geschäft fortführen. Demnach wird Oracle künftig 15 Prozent am US-Geschäft von TikTok halten.

Der Logistiker FedEx hat die Erwartungen für das abgelaufene Quartal übertroffen und auch die Jahresprognose angehoben, allerdings nur das untere Ende. Die Aktie gibt um 4,5 Prozent nach. Nike knicken um 9 Prozent ein. Der Sportartikelriese rechnet für das laufende Quartal mit einem Umsatzrückgang angesichts des weiter schwach laufenden Geschäfts in China. Dazu sank die Bruttomarge im vergangenen Quartal, weil Zölle die Produktkosten in die Höhe trieben.

Micron Technology ziehen um weitere 3,4 Prozent. Die Aktie des Speicherchipherstellers war am Vortag Spitzenreiter im S&P-500-Index mit einem Sprung von mehr als 10 Prozent. Auslöser waren Quartalsergebnisse, die von Morgan Stanley als die besten in der Geschichte der US-Halbleiterindustrie außerhalb von Nvidia bezeichnet wurden. Micron hatte außerdem die Gewinnprognose deutlich erhöht. Das Unternehmen ist für das gesamte Jahr 2026 praktisch ausverkauft.

KB Home hat im vergangenen Quartal weniger Häuser ausgeliefert und einen niedrigeren Gewinn verzeichnet, Die Aktie stürzt um 8,7 Prozent ab. Scholastic gewinnen 1,1 Prozent ein. Der Schulbuchverlag steigerte seinen Gewinn im Berichtsquartal. Amicus Therapeutics wird von BioMarin Pharmaceutical übernommen, der Kurs springt um 30,1 Prozent nach oben - BioMarin ziehen um 7,8 Prozent an. Winnebago Industries legen um 16,4 Prozent zu, das Unternehmen schreibt schwarze Zahlen und übertrifft mit dem Umsatz die Markterwartung.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 48.208,53 +0,5% 256,68 +12,7%

S&P-500 6.810,46 +0,5% 35,70 +15,2%

NASDAQ Comp 23.161,88 +0,7% 155,52 +19,1%

NASDAQ 100 25.212,41 +0,8% 193,04 +19,1%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1730 +0,0% 1,1725 1,1742 +13,2%

EUR/JPY 184,51 +1,2% 182,40 182,44 +12,0%

EUR/CHF 0,9323 +0,1% 0,9313 0,9314 -0,8%

EUR/GBP 0,8769 +0,1% 0,8762 0,8761 +5,9%

USD/JPY 157,29 +1,1% 155,57 155,37 -1,1%

GBP/USD 1,3377 -0,0% 1,3381 1,3403 +6,9%

USD/CNY 7,0581 +0,0% 7,0562 7,0562 -2,1%

USD/CNH 7,0361 +0,0% 7,0342 7,0313 -4,1%

AUS/USD 0,6616 +0,1% 0,6611 0,6624 +6,8%

Bitcoin/USD 87.725,95 +2,6% 85.517,65 88.185,00 -9,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,38 56,15 +0,4% 0,23 -23,2%

Brent/ICE 60,20 59,82 +0,6% 0,38 -20,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.331,51 4.327,86 +0,1% 3,64 +64,9%

Silber 66,17 65,50 +1,0% 0,67 +126,8%

Platin 1.663,51 1.639,25 +1,5% 24,26 +87,2%

Kupfer 5,44 5,37 +1,4% 0,08 +32,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

