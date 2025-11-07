thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|
07.11.2025 12:42:38
AKTIEN IM FOKUS: Stahlwerte steigen - JPMorgan sieht 'Renaissance' im Sektor
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine optimistische Einschätzung der US-Bank JPMorgan für die europäische Stahlbranche hat den Aktien von Stahlkonzernen am Freitag Auftrieb verliehen. Analyst Dominic O'Kane nahm Bezug auf die Anfang Oktober vorgestellten Pläne der EU zum Schutz des europäischen Stahlsektors.
In der starken Senkung der EU-Stahlimporte im Jahr 2026 zusammen mit dem ab 2026 wirksamen CO2-Grenzausgleichssystem der EU (CBAM) sieht O'Kane einen entscheidenden Wendepunkt für die Preismacht und die Gewinnentwicklung europäischer Stahlkonzerne im nächsten Jahr.
Künftig sollen nach dem Vorschlag der Kommission deutlich weniger Stahlmengen zollfrei in die EU gelangen. Dies stütze höhere EU-Stahlpreise, so O'Kane.
Innerhalb des Sektors nimmt er für Karbonstahl gegenüber Edelstahl eine positivere Haltung ein, weshalb er den Teilsektor Karbonstahl auf "Overweight" hochstufte. Mit Blick auf Einzel-Aktien hob er zudem sein Votum für ArcelorMittal und voestalpine von "Neutral" auf "Overweight" sowie für Salzgitter von "Underweight" auf "Neutral".
ArcelorMittal gewannen am Freitag 1,7 Prozent. Voestalpine und Salzgitter zogen um jeweils 3,5 Prozent an. thyssenkrupp verbuchten ein Plus von 2,1 Prozent./ajx/ag/mis
|07.11.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ArcelorMittal
|34,12
|5,31%
|Salzgitter
|28,04
|3,77%
|thyssenkrupp AG
|9,07
|0,31%
|voestalpine AG
|32,34
|3,85%
