ArcelorMittal Aktie
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
|ArcelorMittal-Performance
|
07.11.2025
CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ArcelorMittal-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem ArcelorMittal-Papier an der Börse ASX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 23,98 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 41,710 ArcelorMittal-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2025 gerechnet (33,28 EUR), wäre die Investition nun 1 388,11 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 38,81 Prozent.
Der Börsenwert von ArcelorMittal belief sich zuletzt auf 24,71 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
|07.11.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|31.10.25
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
