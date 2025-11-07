ArcelorMittal Aktie
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
|Ziel 42 Euro
|
07.11.2025 13:17:00
ArcelorMittal-Aktie mit Plus: Kursziel-Upgrade für Titel - EU-Maßnahmen als Treiber
Analyst Dominic O'Kane sprach am Donnerstagabend in seiner Neubewertung von einer "Europäischen Renaissance" in der Stahlbranche. Er empfahl neben Arcelor auch Voestalpine. O'Kane reagierte damit auf die neuen EU-Pläne zur Abschirmung der Branche, womit die Importe 2026 um mehr als 40 Prozent gesenkt werden sollen. In Verbindung mit dem gleichzeitig ab Januar geltenden CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) werde dies zum "Game-changer" für die Branche.
Die Aktie von ArcelorMittal gewinnt an der EuroNext in Amsterdam zeitweise 2,28 Prozent auf 34,04 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP/Getty Images,ArcelorMittal
|07.11.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|31.10.25
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ArcelorMittal
|34,12
|5,31%
