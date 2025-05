Aktien Schweiz leichter - Indexschwergewichte federn Trump-Schock ab

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag leichter tendiert. An einem Tag, an dem eine neuerliche Zoll-Drohung von US-Präsident Trump Schockwellen an den Börsen verbreitete, schlug sich der SMI im europäischen Kontext aber gut. Er gab lediglich um 0,6 Prozent nach auf 12.199 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und 3 -gewinner gegenüber, unverändert schlossen Swisscom. Umgesetzt wurden 22,3 (Donnerstag: 15,07) Millionen Aktien.

Zum einen drohte Trump nur der EU, zu der die Schweiz nicht gehört, mit Zöllen von 50 Prozent ab 1. Juni, offenkundig um den Verhandlungsdruck zu erhöhen; zum anderen wurde der SMI stabilisiert von seinen Schwergewichten Nestle, Novartis und Roche. Sie gelten als vergleichsweise wenig konjunkturzyklisch, würden als mutmaßlich von den Auswirkungen von höheren Zöllen weniger stark getroffen.

Nestle gingen 0,4 Prozent fester aus dem Tag, Roche 0,3 Prozent. Novartis gaben nur um 0,3 Prozent nach.

Am Ende rangierte die Aktie des Vermögensverwalters Partners Group (-5,2%), die allerdings ex Dividende gehandelt wurde. Für Logitech ging es um 3,6 Prozent nach unten, für Richemont um 2,3 Prozent.

Kühne + Nagel büßten 1,7 Prozent ein. Der Logistikkonzern teilte eine Vereinbarung zur Übernahme von TDN, einem spanischen Straßenlogistikdienstleister mit, machte aber keine Angaben zu finanziellen Details.

Dass die Aktionäre von Helvetia und Baloise grünes Licht für den Zusammenschluss der beiden Versicherer gaben, war weitgehend so auch erwartet worden, und bewegte die Kurse kaum. Beide Aktien gaben etwas nach.

Bei den Nebenwerten haussierten Curatis um rund 27 Prozent. Das Biotechnologieunternehmen hatte basierend auf einer Studie Zuversicht für seinen Krebskandidaten Corticorelin verbreitet.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 23, 2025 11:46 ET (15:46 GMT)